Магнитные бури
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Регион
13 февраля, 01:50

Врач рассказал о влиянии мощных магнитных бурь на здоровье детей

Врач Тарасов: Дети могут быть чувствительными к магнитным бурям

Магнитные бури способны оказывать влияние на самочувствие детей, рассказал интернет-изданию Regions.ru врач-терапевт Евгений Тарасов. Так медик отреагировал на участившиеся жалобы мамочек из Подмосковья на непонятные катаклизмы в поведении малышей.

«Нервная система маленьких детей только развивается, поэтому они могут быть чувствительными к резким изменениям погоды, колебаниям атмосферного давления и магнитным бурям», — объяснил врач.

По его словам, в такие периоды малыши могут становиться капризными, легко раздражаться, часто плакать или страдать от бессонницы и плохого аппетита. Это особенно выражено у детей с психическими расстройствами, такими как аутизм, синдром дефицита внимания или шизофрения. Самолечение в таких случаях может навредить ребёнку, и при первых же симптомах нужно обращаться к врачу, подытожил Тарасов.

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Напомним, что Центральная Россия в феврале попала под «барометрический удар». Люди стали чаще терять сознание, вызывать скорые и жаловаться на головные боли. В эпицентре «катаклизма» оказались Москва, Подмосковье, Петербург, Калужская и Владимирская области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vadim Zakharishchev

Тимур Хингеев
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