«Депрессия, диарея и старость»: Врач рассказала о последствиях использования «Оземпика»

В последнее время в рядах людей с ожирением набирает бешеную популярность препарат «Оземпик» и его аналоги. Многие блогеры расхваливают панацею от лишнего веса, но забывают упомянуть важные побочные эффекты. О них рассказала нутрициолог, детский врач-эндокринолог Дарья Хайкина в беседе с «Газетой.ru».

Врач пояснила, что активное вещество «Оземпика» Семаглутид используют в лечении диабета второго типа. Препарат тормозит опорожнение желудка, снижает аппетит и регулирует уровень сахара.

«Да, он действительно работает для снижения веса, но его не создавали для людей без диабета, и его последствия могут быть серьёзнее, чем просто потеря аппетита», — подчеркнула Хайкина.

В числе побочек — отвыкание желудка от нормального переваривания пищи. Некоторые пациенты жалуются, что спустя несколько месяцев после употребления пищеварение так и не восстанавливается. Также вместе с жиром уходит много мышечной массы. На этом фоне ухудшается метаболизм, появляется слабость, дряблость кожи и больная спина.

Помимо того, наблюдаются проблемы с кожей лица. Уколы могут ускорить старение. После использования «Оземпика» начинает страдать поджелудочная железа. Препарат не настолько старый, чтобы изучить максимально отложенные последствия организма. У людей возникает постоянная тошнота и диарея.