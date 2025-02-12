«Депрессия, диарея и старость»: Врач рассказала о последствиях использования «Оземпика»
Врач Хайкина: «Оземпик» не спасёт от ожирения, но организм угробит
В последнее время в рядах людей с ожирением набирает бешеную популярность препарат «Оземпик» и его аналоги. Многие блогеры расхваливают панацею от лишнего веса, но забывают упомянуть важные побочные эффекты. О них рассказала нутрициолог, детский врач-эндокринолог Дарья Хайкина в беседе с «Газетой.ru».
Врач пояснила, что активное вещество «Оземпика» Семаглутид используют в лечении диабета второго типа. Препарат тормозит опорожнение желудка, снижает аппетит и регулирует уровень сахара.
«Да, он действительно работает для снижения веса, но его не создавали для людей без диабета, и его последствия могут быть серьёзнее, чем просто потеря аппетита», — подчеркнула Хайкина.
В числе побочек — отвыкание желудка от нормального переваривания пищи. Некоторые пациенты жалуются, что спустя несколько месяцев после употребления пищеварение так и не восстанавливается. Также вместе с жиром уходит много мышечной массы. На этом фоне ухудшается метаболизм, появляется слабость, дряблость кожи и больная спина.
Помимо того, наблюдаются проблемы с кожей лица. Уколы могут ускорить старение. После использования «Оземпика» начинает страдать поджелудочная железа. Препарат не настолько старый, чтобы изучить максимально отложенные последствия организма. У людей возникает постоянная тошнота и диарея.
У некоторых любителей простого пути к похудению возникает депрессия и психические нарушения. Во многих случаях вес возвращается после отмены уколов. Врач пояснила, что это не «волшебная таблетка», а вмешательство в обмен веществ. Она не рекомендовала прибегать к таким мерам в борьбе с лишним весом.
Тем временем за употреблением «Оземпика» замечены звёзды российского шоу-бизнеса и даже Голливуда. Например, известно, что таким образом снижали вес певица Слава и телеведущая Дана Борисова. Екатерина Варнава и вовсе тает на глазах и становится буквально прозрачной. Подруге Анфисы Чеховой удалили желчный пузырь тоже из-за похудения на «Оземпике».
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