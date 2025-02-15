Психиатр объяснил, как отличить ипохондриков от настоящих больных

Примерно трети больных нужен не терапевт, а психиатр, потому что они страдают не от физических болезней, а от ипохондрии. Такие пациенты всё время ищут у себя симптомы недугов, изводят родных и врачей, а процесс «лечения» для них становится важнее результата. Об этом рассказал заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Андрей Шмилович.

Он подчеркнул в беседе с kp.ru, что приём пациентов нужно в любом случае начинать с полноценного обследования, однако ипохондрики зачастую приходят с огромным количеством справок, которые и так подтверждают отсутствие телесных болезней. Тем не менее, позитивных вердикт не радует, а наоборот, удручает их.

«Надо отметить, что, по данным статистики, приблизительно 20-30% терапевтических больных амбулаторного профиля нуждаются в психиатрической (и / или психотерапевтической), а не в сомато-неврологической помощи», — уверен доктор медицинских наук.