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27 февраля, 04:50

Экипаж самолёта в Хабаровске пришлось менять из-за ухудшения здоровья пилота

Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата на стоянку воздушного судна DHC-8, которое готовилось к вылету по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре.

25 февраля у второго пилота резко ухудшилось самочувствие во время подготовки к взлёту. Командир экипажа принял решение вернуться на стоянку и вызвать медиков. Борт вылетел в пункт назначения с задержкой после замены экипажа.

«Хабаровской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полётов, в ходе которой будет дана оценка подготовке экипажа к вылету», говорится в сообщении ведомства.

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Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура начала мониторинг ситуации, связанной с экстренной посадкой рейса Москва — Кайо-Коко авиакомпании Nordwind в аэропорту Пулково. Напомним, в Санкт-Петербурге экстренно сел самолёт, который около 5 часов летел на одном двигателе. Экипаж принял данное решение в связи с подозрением на техническую неисправность воздушного судна. В районе Норвежского моря у Boeing 777 отказал двигатель.

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Unsplash / Caleb Woods

Артём Гапоненко
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