Экипаж самолёта в Хабаровске пришлось менять из-за ухудшения здоровья пилота
Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата на стоянку воздушного судна DHC-8, которое готовилось к вылету по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре.
25 февраля у второго пилота резко ухудшилось самочувствие во время подготовки к взлёту. Командир экипажа принял решение вернуться на стоянку и вызвать медиков. Борт вылетел в пункт назначения с задержкой после замены экипажа.
«Хабаровской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полётов, в ходе которой будет дана оценка подготовке экипажа к вылету», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура начала мониторинг ситуации, связанной с экстренной посадкой рейса Москва — Кайо-Коко авиакомпании Nordwind в аэропорту Пулково. Напомним, в Санкт-Петербурге экстренно сел самолёт, который около 5 часов летел на одном двигателе. Экипаж принял данное решение в связи с подозрением на техническую неисправность воздушного судна. В районе Норвежского моря у Boeing 777 отказал двигатель.
Unsplash / Caleb Woods