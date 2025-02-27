Экипаж самолёта в Хабаровске пришлось менять из-за ухудшения здоровья пилота

Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку по факту возврата на стоянку воздушного судна DHC-8, которое готовилось к вылету по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре.

25 февраля у второго пилота резко ухудшилось самочувствие во время подготовки к взлёту. Командир экипажа принял решение вернуться на стоянку и вызвать медиков. Борт вылетел в пункт назначения с задержкой после замены экипажа.