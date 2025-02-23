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23 февраля, 11:40
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Отказал двигатель: Летевший на Кубу самолёт готовится к экстренной посадке в Петербурге

Летевший из Москвы на Кубу самолёт готовится к экстренной посадке в Пулково

Самолёт Москва — Кайо-Коко (Куба) совершает экстренную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за отказа двигателя. Об этом сообщает Aviaincident.

«МоскваКайо-Коко а/к Nordwind RA-73341отказ двигателя», — пишет телеграм-канал.

Boeing 777 авиакомпании Nordwind вылетел сегодня днём на Кубу, однако в районе Норвежского моря экипаж доложил о неисправности. Командир судна принял решение вернуться и приземлиться в Пулково.

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Ранее Life.ru, что рейс AZUR air из Сочи на Пхукет задержали на 15 часов из-за снегопада. Люди почти пять часов просидели сначала на борту, а позже их отправили получать багаж.

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ТАСС / Эрик Романенко

Никита Никонов
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