Отказал двигатель: Летевший на Кубу самолёт готовится к экстренной посадке в Петербурге

Самолёт Москва — Кайо-Коко (Куба) совершает экстренную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за отказа двигателя. Об этом сообщает Aviaincident.

Boeing 777 авиакомпании Nordwind вылетел сегодня днём на Кубу, однако в районе Норвежского моря экипаж доложил о неисправности. Командир судна принял решение вернуться и приземлиться в Пулково.

Ранее Life.ru, что рейс AZUR air из Сочи на Пхукет задержали на 15 часов из-за снегопада. Люди почти пять часов просидели сначала на борту, а позже их отправили получать багаж.