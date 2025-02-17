Летевший в Новый Уренгой самолёт «Ямала» из Уфы экстренно сел в Тюмени
Самолёт авиакомпании «Ямал», который летел из Уфы в Новый Уренгой, сменил курс и приземлился в Тюмени из-за разгерметизации. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.
ЧП произошло с лайнером утром 16 февраля. Во время полёта экипаж сообщил о разгерметизации и запросил снижение до эшелона 100. По информации источника, командир судна подал сигнал бедствия, но после снижения отменил его. В итоге самолёт приземлился на запасном аэродроме в Тюмени. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.
Ранее в Джорджии погибли два человека из-за крушения одномоторного самолёта. Связь с воздушным судном потеряли через 20 минут после взлёта. Крушение произошло недалеко от аэропорта Ковингтона.
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