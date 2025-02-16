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16 февраля, 13:49

Два человека погибли при крушении одномоторного самолёта в Джорджии

В результате крушения одномоторного самолёта недалеко от аэропорта Ковингтона в Джорджии погибли два человека. Об этом сообщили местные правоохранительные органы. Уточняется, что связь с воздушным судном потеряли через 20 минут после взлёта.

«Одномоторное воздушное судно вылетело из муниципального аэропорта Ковингтона приблизительно в 23:21 в субботу (07:21 в воскресенье по Мск. — Прим. Life.ru). Аэропорт потерял связь с воздушным судном приблизительно через 20 минут, после чего офицеры обнаружили потерпевший крушение самолет в лесу неподалеку от взлетной полосы», — цитирует Newsweek сообщение полиции Ковингтона.

Власти начали расследовать причины крушения.

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Ранее Life.ru сообщал, что в небе над Аляской с радаров пропал самолёт. Позже обломки воздушного судна нашли в 54 километрах к юго-востоку от города Ном. В результате происшествия погибли 9 пассажиров и пилот. Местная полиция проводит расследование обстоятельств случившегося.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PhotosbyAndy

Александра Мышляева
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