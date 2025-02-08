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8 февраля, 04:15

Не выжил никто: Появились подробности крушения самолёта Cessna на Аляске

AP: Все пассажиры и пилот упавшего на Аляске самолёта Cessna погибли

Все десять человек, которые находились на борту пропавшего на Аляске самолёта Cessna Caravan, погибли. Среди них девять пассажиров и один пилот, сообщило со ссылкой на береговую охрану США агентство Associated Press.

Обломки воздушного судна были обнаружены в 54 километрах к юго-востоку от города Ном. В настоящий момент спасатели исследую место падения и устанавливают причины произошедшего. Тела трёх жертв нашли внутри самолёта, доступ к оставшимся затруднён из-за сильных повреждений фюзеляжа.

В Бразилии самолёт потерпел крушение и врезался в автобус при падении
В Бразилии самолёт потерпел крушение и врезался в автобус при падении

Об исчезновении самолёта на Аляске стало известно днём ранее. Воздушное судно выполняло перелёт из Уналаклита в Ном.

Обложка ©

Unsplash / Nick Morales

Антон Голыбин
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