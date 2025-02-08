Не выжил никто: Появились подробности крушения самолёта Cessna на Аляске
AP: Все пассажиры и пилот упавшего на Аляске самолёта Cessna погибли
Все десять человек, которые находились на борту пропавшего на Аляске самолёта Cessna Caravan, погибли. Среди них девять пассажиров и один пилот, сообщило со ссылкой на береговую охрану США агентство Associated Press.
Обломки воздушного судна были обнаружены в 54 километрах к юго-востоку от города Ном. В настоящий момент спасатели исследую место падения и устанавливают причины произошедшего. Тела трёх жертв нашли внутри самолёта, доступ к оставшимся затруднён из-за сильных повреждений фюзеляжа.
Об исчезновении самолёта на Аляске стало известно днём ранее. Воздушное судно выполняло перелёт из Уналаклита в Ном.
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