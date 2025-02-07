В штате Аляска разыскивают исчезнувший с радаров самолёт с людьми на борту
Anchorage Daily News: В штате Аляска с радаров исчез самолёт с 10 людьми
В небе над штатом Аляска с радаров исчез самолёт, на борту которого находилось 10 человек. Об этом сообщает газета Anchorage Daily News.
Из материала следует, что воздушное судно компании Bering Air следовало по маршруту Уналаклит — Ном. Всего на борту находилось девять пассажиров, а также пилот. Специалисты устанавливают причину инцидента. Поисковые работы затруднены погодными условиями.
Ранее стало известно, что при крушении самолёта в Вашингтоне погибли 28 спортсменов и тренеров. В числе жертв оказались 11 действующих фигуристов, в том числе и из России.
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