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7 февраля, 05:19

В штате Аляска разыскивают исчезнувший с радаров самолёт с людьми на борту

Anchorage Daily News: В штате Аляска с радаров исчез самолёт с 10 людьми

В небе над штатом Аляска с радаров исчез самолёт, на борту которого находилось 10 человек. Об этом сообщает газета Anchorage Daily News.

Из материала следует, что воздушное судно компании Bering Air следовало по маршруту Уналаклит — Ном. Всего на борту находилось девять пассажиров, а также пилот. Специалисты устанавливают причину инцидента. Поисковые работы затруднены погодными условиями.

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Два самолёта устроили нелепое ДТП в аэропорту Сиэтла

Ранее стало известно, что при крушении самолёта в Вашингтоне погибли 28 спортсменов и тренеров. В числе жертв оказались 11 действующих фигуристов, в том числе и из России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Мария Любицкая
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