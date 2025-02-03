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Регион
3 февраля, 15:05

При крушении самолёта в Вашингтоне погибли 28 спортсменов и тренеров

USFS: В авиакатастрофе в США погибли 28 фигуристов, тренеров, членов их семей

В результате авиакатастрофы в Вашингтоне погибло 28 фигуристов, их тренеров и членов семей. Об этом проинформировала пресс-служба Ассоциации фигурного катания США.

Список погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне. Видео © X / USFigureSkating

Сообщается, что среди погибших в результате трагедии оказались 11 действующих фигуристов: Анджела Янг, Шон Кей, Бриэль Байер, Кори Хайнос, Эдвард Чжоу, Эверли и Алидия Ливингстон, Франко Апарисио, Джинна Хан, Оливия Тер и Спенсер Лейн.

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Напомним, что 30 января в небе над Вашингтоном пассажирский самолёт врезался в военный вертолёт. Трагедия унесла жизни 67 человек, тела которых спустя некоторое время начало прибивать к берегу Потомака. В Национальном совете по безопасности объявили о намерении опубликовать первые результаты расследования инцидента в течение 30 дней. Установлено, что среди пассажиров разбившегося самолета находились российские фигуристы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. СМИ предполагают, что вертолёт Black Hawk в тот момент выполнял тренировочный полёт в рамках секретной программы, связанной с эвакуацией высокопоставленных офицеров в случае теракта или крупной атаки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / muratart

Александра Мышляева
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