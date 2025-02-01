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Авиакатастрофа в США
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1 февраля, 07:23

Юная пассажирка разбившегося в Филадельфии самолёта прилетала в США на лечение

Девочка, которая погибла в авиакатастрофе в Филадельфии, прилетала из Мексики в США за жизненно важным лечением. После получения медпомощи она вылетела обратно домой. Об этом сообщает представитель компании-владельца самолёта Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд, его слова приводит телеканал NBC.

Сообщается, что пассажирка была родом из мексиканской Тихуаны. Она отправилась в Штаты по программе благотворительности.

«Всё, что я могу сказать, это то, что пациент получил средства от... благотворительности, чтобы пройти жизненно важное лечение в США. Она прошла свой курс лечения. Она летела домой», — говорится в сообщении.

Голд рассказал, что среди погибших была найдена мать девочки.

Озвучена возможная причина авиакатастрофы в Филадельфии
Озвучена возможная причина авиакатастрофы в Филадельфии

Напомним, авиакатастрофа произошла в Филадельфии вечером 31 января по местному времени. На месте крушения самолёта прогремел мощный взрыв, который запечатлели уличные камеры. Воздушное судно рухнуло почти сразу после взлёта. Борт санавиации перевозил ребёнка. Предварительно, всего в самолёте было шесть человек.

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Life.ru / Kandinsky

Николай Рюмин
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