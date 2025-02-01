Юная пассажирка разбившегося в Филадельфии самолёта прилетала в США на лечение

Девочка, которая погибла в авиакатастрофе в Филадельфии, прилетала из Мексики в США за жизненно важным лечением. После получения медпомощи она вылетела обратно домой. Об этом сообщает представитель компании-владельца самолёта Jet Rescue Air Ambulance Шай Голд, его слова приводит телеканал NBC.

Сообщается, что пассажирка была родом из мексиканской Тихуаны. Она отправилась в Штаты по программе благотворительности.

«Всё, что я могу сказать, это то, что пациент получил средства от... благотворительности, чтобы пройти жизненно важное лечение в США. Она прошла свой курс лечения. Она летела домой», — говорится в сообщении.