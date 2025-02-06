Два самолёта устроили нелепое ДТП в аэропорту Сиэтла

Столкновение двух пассажирских авиалайнеров произошло в аэропорту Сиэтла SeaTac. Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Japan Airlines задел хвост припаркованного Boeing 737 компании Delta во время руления.

«Во время обработки от обледенения хвостовая часть самолёта Delta 737 соприкоснулась с законцовкой крыла самолёта другой авиакомпании. Мы приносим извинения за неудобства и задержку в путешествии», — говорится в сообщении авиакомпании Delta.

Последствия столкновения. Видео © X / Osint613