Два самолёта устроили нелепое ДТП в аэропорту Сиэтла
Пассажирский Boeing протаранил другой самолёт при рулении в аэропорту Сиэтла
Столкновение двух пассажирских авиалайнеров произошло в аэропорту Сиэтла SeaTac. Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Japan Airlines задел хвост припаркованного Boeing 737 компании Delta во время руления.
«Во время обработки от обледенения хвостовая часть самолёта Delta 737 соприкоснулась с законцовкой крыла самолёта другой авиакомпании. Мы приносим извинения за неудобства и задержку в путешествии», — говорится в сообщении авиакомпании Delta.
Последствия столкновения. Видео © X / Osint613
К счастью, никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал. Обладатели билетов были вынуждены пересесть на другой борт. Причина произошедшего будет установлена в ходе расследования.
Ранее стало известно, что при крушении самолёта в Вашингтоне погибли 28 спортсменов и тренеров. В числе жертв оказались 11 действующих фигуристов, в том числе и из России.
X / Osint613