Прокуратура взяла на контроль ситуацию с экстренной посадкой самолёта в Пулково
Северо-Западная транспортная прокуратура начала мониторинг ситуации, связанной с экстренной посадкой рейса Москва - — Кайо-Коко авиакомпании Nordwind в аэропорту Пулково. Об этом сообщается в пресс-службе надзорного ведомства.
«Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи подготовкой к вынужденной посадке в Пулково авиарейса из Москвы в Кайо-Коко», — говорится в сообщении.
На данный момент 434 пассажира, среди которых 25 детей, благополучно высажены и перемещены в здание аэропорта. Их обеспечат резервным бортом, а также питанием и напитками.
Напомним, в Пулково экстренно сел самолёт, который около 5 часов летел на одном двигателе. Экипаж принял данное решение в связи с подозрением на техническую неисправность воздушного судна. В районе Норвежского моря у Boeing 777 отказал двигатель.
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