Прокуратура взяла на контроль ситуацию с экстренной посадкой самолёта в Пулково

Северо-Западная транспортная прокуратура начала мониторинг ситуации, связанной с экстренной посадкой рейса Москва - — Кайо-Коко авиакомпании Nordwind в аэропорту Пулково. Об этом сообщается в пресс-службе надзорного ведомства.

«Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи подготовкой к вынужденной посадке в Пулково авиарейса из Москвы в Кайо-Коко», — говорится в сообщении.