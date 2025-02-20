Российский самолёт не пустили в Турцию из-за неработающего ответчика

Турция не пустила в своё воздушное пространство летевший из Сочи Superjet 100 (RA-89128) компании «Россия». Причиной стал отказ оборудования для вторичного опознавания борта.

На борту помимо двух пилотов и трёх бортпроводников находились 79 пассажиров. Экипаж получил уведомление об отказе одной из вычислительных систем самолётовождения, но капитан судна решил продолжить полёт, уточняет RT со ссылкой на новостной ресурс про российскую гражданскую авиацию.

«При подлёте к Турции местная авиадиспетчерская служба сообщила пилотам «России» о проблемах со вторичным опознаванием борта... выдала экипажу запрет на пересечение турецкого воздушного пространства», — сказано в материале.

Получив отказ, пилоты приняли решение возвращаться в Сочи. Приземление прошло без происшествий.