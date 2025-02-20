Два самолёта столкнулись над Аризоной, есть жертвы
Следы авиакатастрофы. Обложка © X / troofbombz
В небе над аэропортом города Марана в американском штате Аризона столкнулись два легкомоторных самолёта. По данным местного департамента полиции, жертвами авиакатастрофы стали два человека.
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) уточнил, что авария произошла в 08:28 по местному времени. В инциденте участвовали Cessna 172S и Lancair 360 MK II. Столкновение случилось вблизи взлётно-посадочной полосы. После касания Cessna удалось безопасно приземлиться, тогда как Lancair рухнул на землю и загорелся.
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) сообщило, что аэропорт Марана не оборудован диспетчерской вышкой и относится к так называемым «неконтролируемым аэродромам». В подобных зонах пилоты координируют действия через общий канал связи, самостоятельно отслеживая ситуацию в воздухе.
Ранее в Канаде при посадке перевернулся пассажирский самолёт. В результате происшествия пострадали 17 человек. Жёсткое приземление борта запечатлели видеокамеры.