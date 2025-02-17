Пассажирский самолёт потерпел крушение в аэропорту Торонто, есть пострадавшие

В международном аэропорту Пирсон в Торонто потерпел крушение самолёт Bombardier CRJ 900 авиакомпании Delta Airlines. Инцидент произошёл во время посадки воздушного судна, прибывшего из Миннеаполиса. До восьми человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщили в CTV News.

«На место происшествия выехали аварийные бригады», — отметила пресс-служба аэропорта.

Тушение самолёта. Видео © X / brenno__moura

Из-за аварии были приостановлены все рейсы, как прибывающие, так и вылетающие. Полиция Торонто и другие оперативные службы проводят расследование происшествия. Парамедики организовали зону ожидания в удалённой части аэропорта для оказания первой помощи пострадавшим.