Пассажирский самолёт потерпел крушение в аэропорту Торонто, есть пострадавшие
Последствия авиакатастрофы. Обложка © X / brenno__moura
В международном аэропорту Пирсон в Торонто потерпел крушение самолёт Bombardier CRJ 900 авиакомпании Delta Airlines. Инцидент произошёл во время посадки воздушного судна, прибывшего из Миннеаполиса. До восьми человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщили в CTV News.
«На место происшествия выехали аварийные бригады», — отметила пресс-служба аэропорта.
Тушение самолёта. Видео © X / brenno__moura
Из-за аварии были приостановлены все рейсы, как прибывающие, так и вылетающие. Полиция Торонто и другие оперативные службы проводят расследование происшествия. Парамедики организовали зону ожидания в удалённой части аэропорта для оказания первой помощи пострадавшим.
Ранее в результате крушения одномоторного самолёта в американском штате Джорджия погибли два человека. Аэропорт потерял связь с воздушным судном приблизительно через 20 минут после вылета.