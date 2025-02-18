Появилось видео крушения борта Delta Airlines в аэропорту Торонто

Крушение рейса 4819 авиакомпании Delta Airlines в аэропорту канадского города Торонто попало на видео. На кадрах запечатлена жёсткая посадка самолёта и взрыв одного из двигателей после приземления.

Один из пассажиров рассказал порталу TMZ, что в момент посадки самолёт занесло сильным боковым ветром. Спустя мгновение после касания борт перевернулся. По данным воздушной гавани, в этот день Торонто окутал ещё и мощный снегопад.