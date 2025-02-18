Появилось видео крушения борта Delta Airlines в аэропорту Торонто
Крушение рейса 4819 авиакомпании Delta Airlines в аэропорту канадского города Торонто попало на видео. На кадрах запечатлена жёсткая посадка самолёта и взрыв одного из двигателей после приземления.
Кадры крушения самолёта. Видео © X / factsprime35
Один из пассажиров рассказал порталу TMZ, что в момент посадки самолёт занесло сильным боковым ветром. Спустя мгновение после касания борт перевернулся. По данным воздушной гавани, в этот день Торонто окутал ещё и мощный снегопад.
Напомним, что самолёт Bombardier CRJ-900LR совершил жёсткую посадку и перевернулся на крышу в Торонто 17 февраля. Сообщалось о 17 пострадавших. Лишь чудом никто не погиб.
X / factsprime35