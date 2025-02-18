Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 февраля, 05:02

Появилось видео крушения борта Delta Airlines в аэропорту Торонто

Крушение рейса 4819 авиакомпании Delta Airlines в аэропорту канадского города Торонто попало на видео. На кадрах запечатлена жёсткая посадка самолёта и взрыв одного из двигателей после приземления.

Кадры крушения самолёта. Видео © X / factsprime35

Один из пассажиров рассказал порталу TMZ, что в момент посадки самолёт занесло сильным боковым ветром. Спустя мгновение после касания борт перевернулся. По данным воздушной гавани, в этот день Торонто окутал ещё и мощный снегопад.

Два человека погибли при крушении одномоторного самолёта в Джорджии
Два человека погибли при крушении одномоторного самолёта в Джорджии

Напомним, что самолёт Bombardier CRJ-900LR совершил жёсткую посадку и перевернулся на крышу в Торонто 17 февраля. Сообщалось о 17 пострадавших. Лишь чудом никто не погиб.

Обложка ©

X / factsprime35

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Авиакатастрофы
  • Канада
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar