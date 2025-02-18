Число пострадавших в авиакатастрофе с бортом Delta Airlines выросло до 17

Число пострадавших в инциденте с авиарейсом Delta Airlines в Торонто увеличилось до 17 человек. Согласно последним данным телеканала CTV News, троих пассажиров госпитализировали в критическом состоянии. Среди раненых один ребёнок.

Директор аэропорта Дебора Флинт отметила, что в связи с произошедшим в ближайшие дни будут закрыты две взлётно-посадочные полосы. Это может привести к задержкам рейсов, предупредила она.