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18 февраля, 01:43

Число пострадавших в авиакатастрофе с бортом Delta Airlines выросло до 17

CTV: Число пострадавших в инциденте с самолётом Delta Airlines выросло до 17

Число пострадавших в инциденте с авиарейсом Delta Airlines в Торонто увеличилось до 17 человек. Согласно последним данным телеканала CTV News, троих пассажиров госпитализировали в критическом состоянии. Среди раненых один ребёнок.

Директор аэропорта Дебора Флинт отметила, что в связи с произошедшим в ближайшие дни будут закрыты две взлётно-посадочные полосы. Это может привести к задержкам рейсов, предупредила она.

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Напомним, что самолёт Bombardier CRJ-900LR совершил жёсткую посадку и перевернулся на крышу в Торонто 17 февраля. Изначально сообщалось о восьми пострадавших. Погибших среди пассажиров нет.

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X / brenno__moura

Тимур Хингеев
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