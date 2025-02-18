Инцидент с перевернувшимся самолётом в Торонто не привёл к жертвам

В результате крушения пассажирского самолёта авиакомпании Delta AIrlines в аэропорту Торонто никто не погиб. Об этом сообщил премьер провинции Онтарио Даг Форд в соцсети X.

«Я рад, что после инцидента в аэропорту Пирсон никто не погиб. Власти провинции поддерживают контакты с аэропортом и местными властями и окажут любую необходимую помощь», — пишет Форд.

По данным телеканала CBS, все 80 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа эвакуированы.