Инцидент с перевернувшимся самолётом в Торонто не привёл к жертвам
В результате крушения пассажирского самолёта авиакомпании Delta AIrlines в аэропорту Торонто никто не погиб. Об этом сообщил премьер провинции Онтарио Даг Форд в соцсети X.
«Я рад, что после инцидента в аэропорту Пирсон никто не погиб. Власти провинции поддерживают контакты с аэропортом и местными властями и окажут любую необходимую помощь», — пишет Форд.
По данным телеканала CBS, все 80 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа эвакуированы.
Напомним, что пассажирский самолёт Bombardier CRJ 900 перевернулся на крышу во время посадки в канадском аэропорту. До восьми человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
X / ErrolWebber