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Регион
17 февраля, 22:25

Инцидент с перевернувшимся самолётом в Торонто не привёл к жертвам

В результате крушения пассажирского самолёта авиакомпании Delta AIrlines в аэропорту Торонто никто не погиб. Об этом сообщил премьер провинции Онтарио Даг Форд в соцсети X.

«Я рад, что после инцидента в аэропорту Пирсон никто не погиб. Власти провинции поддерживают контакты с аэропортом и местными властями и окажут любую необходимую помощь», — пишет Форд.

По данным телеканала CBS, все 80 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа эвакуированы.

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Опоздавшие пассажиры выбежали на взлётную полосу в Новосибирске, надеясь догнать самолёт

Напомним, что пассажирский самолёт Bombardier CRJ 900 перевернулся на крышу во время посадки в канадском аэропорту. До восьми человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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X / ErrolWebber

Тимур Хингеев
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