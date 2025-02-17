Опоздавшие пассажиры выбежали на взлётную полосу в Новосибирске, надеясь догнать самолёт
SHOT: Опоздавшие пассажиры устроили погоню за самолётом в аэропорту Новосибирска
Два пассажира, опоздавшие на рейс в Братск, устроили рискованную погоню за самолётом в новосибирском аэропорту. Об этом сообщает SHOT.
Бежавшие за самолётом пассажиры. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл утром 17 февраля. Мужчины не успели на регистрацию, но решили не сдаваться. В попытке догнать самолёт S7 Embraer 170, они взломали дверь, активировав пожарную сигнализацию, и выбежали в зону аэродрома. Однако их неудачная погоня за самолётом быстро завершилась — их задержали сотрудники службы безопасности.
На мужчин составлены протоколы за нарушение требований транспортной безопасности. Теперь им как минимум грозит денежный штраф до пяти тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что более 20 пассажиров российского самолёта сняли с рейса из-за стюардессы. Борт из Новосибирска должен был вылететь в Санкт-Петербург. Однако перед отправлением состояние бортпроводницы сильно ухудшилось.
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