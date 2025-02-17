Опоздавшие пассажиры выбежали на взлётную полосу в Новосибирске, надеясь догнать самолёт

Два пассажира, опоздавшие на рейс в Братск, устроили рискованную погоню за самолётом в новосибирском аэропорту. Об этом сообщает SHOT.

Бежавшие за самолётом пассажиры. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл утром 17 февраля. Мужчины не успели на регистрацию, но решили не сдаваться. В попытке догнать самолёт S7 Embraer 170, они взломали дверь, активировав пожарную сигнализацию, и выбежали в зону аэродрома. Однако их неудачная погоня за самолётом быстро завершилась — их задержали сотрудники службы безопасности.

На мужчин составлены протоколы за нарушение требований транспортной безопасности. Теперь им как минимум грозит денежный штраф до пяти тысяч рублей.