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17 февраля, 09:57

Заслуженный пилот России рассказал, что нельзя проносить на борт самолёта

Пилот Сытник перечислил вещи, которые запрещено проносить на борт самолёта

Иногда прямо в аэропорте из вашего багажа могут попросить вытащить некоторые вещи на пункте контроля. Некоторые из них просто не подходят по габаритам, а другие могут быть опасны для пассажиров. Заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие предметы ни в коем случае не нужно брать с собой в полёт.

Так, запрещено проносить холодное и огнестрельное оружие, агрессивные химические жидкости, колющие и режущие предметы, которые можно потенциально применить для захвата самолёта в воздухе. Крупногабаритные вещи тоже под запретом, так как могут помешать эвакуации в случае экстренной ситуации, отметил эксперт.

По словам пилота, портативные устройства для зарядки аккумулятора тоже лучше выложить.

«Многие внешние аккумуляторы взрываются и загораются. А если такое происшествие случится на высоте десяти тысяч метров над землёй, самолёт не успеет снизиться и найти место для посадки, что увеличивает вероятность пожара и крушения судна. Но в багаже их перевозка пока допустима», — пояснил Сытник.

Кроме того, сотрудники аэропорта могут не пустить в самолёт пассажира с бутылкой жидкости, если она не была куплена прямо там. Это мера предосторожности, ведь взрывоопасные вещества можно спокойно поместить в неприметную бутылку.

Цветы и подарочные коробки под запрет не попадают, если не превышают допустимых габаритов, добавил пилот.

Авиакомпании вольны устанавливать свои правила безопасности, поэтому некоторые из них могут вызывать вопросы. К примеру, иногда запрещается проносить в салон самолёта бутылочки со смесью для кормления ребёнка.

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Но и соблюдение всех правил не может являться гарантией того, что полёт пройдёт полностью успешно. К примеру, самолёт могут посадить, если пассажиры на борту устроят драку. К примеру, ранее пилоту пришлось совершить экстренную посадку в Турции, поскольку в салоне украинская пара подралась с двумя женщинами из Казахстана.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Thanakorn.P

Владимир Озеров
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