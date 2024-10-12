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12 октября, 13:23

Иран запретил проносить в самолёты все средства связи, кроме мобильников

Никакие электронные средства связи, кроме мобильного телефона, нельзя проносить на авиарейсы в Иране. О таком нововведении рассказал официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу.

Данное решение было принято из-за увеличения напряжённости на Ближнем Востоке после атаки Ирана по территории Израиля в начале октября, а также массового подрыва пейджеров в Ливане в середине сентября.

«Пронос на борт самолёта любых электронных средств связи, кроме мобильных телефонов, как в ручной клади, так и в багаже, запрещён», — цитирует Язерлу агентство ISNA.

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Напомним, 17 сентября в Ливане одновременно взорвались тысячи карманных пейджеров. За несколько секунд до инцидента на экранах появилось объявление на арабском языке: «Вы получили зашифрованное сообщение». Летальные ранения получили десятки человек, сотни пострадали. Взрывчатое вещество скрыли в батареи пейджеров, используя передовые технологии, поэтому её не смогли обнаружить.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Николай Рюмин
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