Иран запретил проносить в самолёты все средства связи, кроме мобильников

Никакие электронные средства связи, кроме мобильного телефона, нельзя проносить на авиарейсы в Иране. О таком нововведении рассказал официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу.

Данное решение было принято из-за увеличения напряжённости на Ближнем Востоке после атаки Ирана по территории Израиля в начале октября, а также массового подрыва пейджеров в Ливане в середине сентября.