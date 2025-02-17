Более 20 пассажиров российского самолёта сняли с рейса из-за стюардессы

Более 20 пассажиров авиакомпании «Россия» сняли с рейса из-за болезни стюардессы. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

Уточняется, что утром 17 февраля самолёт Airbus A319 должен был лететь из Новосибирска в Санкт-Петербург, но перед рейсом выяснилось, что одной из бортпроводниц стало плохо. По информации местных пабликов, сотрудница авиакомпании прилетела в Новосибирск в составе экипажа из Петербурга, однако сменных бортпроводников в городе отправления не оказалось. В результате на борту остались две работницы вместо трёх. Всего на рейсе было 126 пассажиров.

По правилам безопасности полётов одна бортпроводница в случае аварийной ситуации должна эвакуировать не более 50 пассажиров. В итоге с рейса Новосибирск — Петербург пришлось снять 26 человек. Часть людей отправили в Северную столицу ближайшими рейсами с пересадкой в Москве, другим пассажирам придётся лететь 18 февраля. Некоторые путешественники отказались от полёта с возвратом полной стоимости билета. Оставшиеся 100 человек вылетели в Петербург с задержкой в один час.