Более 20 пассажиров российского самолёта сняли с рейса из-за стюардессы
Более 20 пассажиров сняли с авиарейса из Новосибирска из-за болезни стюардессы
Более 20 пассажиров авиакомпании «Россия» сняли с рейса из-за болезни стюардессы. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Уточняется, что утром 17 февраля самолёт Airbus A319 должен был лететь из Новосибирска в Санкт-Петербург, но перед рейсом выяснилось, что одной из бортпроводниц стало плохо. По информации местных пабликов, сотрудница авиакомпании прилетела в Новосибирск в составе экипажа из Петербурга, однако сменных бортпроводников в городе отправления не оказалось. В результате на борту остались две работницы вместо трёх. Всего на рейсе было 126 пассажиров.
По правилам безопасности полётов одна бортпроводница в случае аварийной ситуации должна эвакуировать не более 50 пассажиров. В итоге с рейса Новосибирск — Петербург пришлось снять 26 человек. Часть людей отправили в Северную столицу ближайшими рейсами с пересадкой в Москве, другим пассажирам придётся лететь 18 февраля. Некоторые путешественники отказались от полёта с возвратом полной стоимости билета. Оставшиеся 100 человек вылетели в Петербург с задержкой в один час.
А ранее Life.ru рассказывал, что в аэропорту США задержали рейс из-за Wi-Fi с названием «В самолёте бомба». Бортпроводница доложила о ситуации пилотам, после чего самолёт вернулся к Гейтсу. Пассажиров эвакуировали.
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