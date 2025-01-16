Глава UFC высказался об инциденте с Хабибом, которого высадили из самолёта в США

Генеральный директор UFC Дэйна Уайт выразил недоумение по поводу выбора Хабиба Нурмагомедова, который решил воспользоваться услугами Frontier Airlines. По его мнению, бывший обладатель чемпионского пояса, будучи очень обеспеченным человеком, не должен был летать с такой авиакомпанией.

«Я даже не знаю, что нужно сделать, чтобы тебя сняли с рейса Frontier Airlines. Хабиб уже и не дерётся ни с кем, потому что у него куча денег. Надо научить Хабиба летать чартерными рейсами. Особенно когда ты летишь из Вегаса в Сан-Франциско», — сказал Уайт на YouTube-канале Pardon My Take.

Генеральный директор UFC также добавил, что Нурмагомедов стал богатым не только благодаря спортивным достижениям, но и из-за высоких доходов, полученных в рамках турне по мусульманским странам после его победы над Конором Макгрегором.