Самолёт авиакомпании American Airlines, летевший из города Остин штата Техас в Шарлотт в Северной Каролине, был задержан в аэропорту из-за подозрительного названия точки доступа WiFi. Незадолго до вылета командиру сообщили о том, что Беспроводная сеть названа «В самолёте бомба». Об инциденте, который произошёл на прошлой неделе в пятницу, сообщил телеканал ABC со ссылкой на пассажира самолёта.

«Рейс American Airlines задержали после того, как команда уведомила власти о подозрительной активности на самолёте, связанной с названием точки доступа WiFi со словом «бомба», — говорится на сайте телеканала.

Как рассказал очевидец, кто-то из пассажиров подошёл к бортпроводнице и сообщил ей о том, что точка доступа WiFi была подозрительного названия «В самолёте бомба». Стюардесса одолжила о ситуации пилотам, после чего самолёт вернулся к Гейтсу. Экипаж связался с полицией и департаментом авиации США.

Пилот сообщил об инциденте пассажирам, после чего всех людей эвакуировали. В салон поднялись сотрудники полиции. Все пассажиры и их багаж прошли повторную проверку, но бомбы обнаружено не было.