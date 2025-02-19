Запросивший аварийную посадку Boeing успешно приземлился в Норильске
Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании NordStar, летевший из Красноярска, успешно приземлился в Норильске после объявления во время полёта об аварийной посадке. Об этом заявили представители экстренных служб.
«Сел благополучно. Предварительно, без пострадавших», — сказал собеседник в беседе с РИА «Новости».
Ранее похожая ситуация произошла с самолётом, следовавшим из Москвы в Тбилиси. Воздушное судно вынуждено вернулось в аэропорт Внуково из-за технической неисправности.
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