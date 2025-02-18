В Якутске приземлился самолёт Ан-24 с неисправным шасси

В аэропорту Якутска приземлился самолёт Ан-24 «Полярных авиалиний» с неисправным шасси. Была объявлена тревога, которую вскоре отменили. Об этом докладывает Служба спасения Якутии.

«В 13:32 (7:32 по мск) объявлен отбой по тревоге, объявленной ранее по факту поломки шасси самолёта Ан-24 в аэропорту города Якутска. Сообщается, что самолёт благополучно совершил посадку», — проинформировали в службе.

Известно, что борт летел из Олёкминска в Якутск. На борту самолёта было 34 пассажира и пять членов экипажа.