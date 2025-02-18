В Якутске приземлился самолёт Ан-24 с неисправным шасси
Ан-24 «Полярных авиалиний». Обложка © Пресс-служба авиакомпании «Полярные авиалинии» / Евгений Ушаков
В аэропорту Якутска приземлился самолёт Ан-24 «Полярных авиалиний» с неисправным шасси. Была объявлена тревога, которую вскоре отменили. Об этом докладывает Служба спасения Якутии.
«В 13:32 (7:32 по мск) объявлен отбой по тревоге, объявленной ранее по факту поломки шасси самолёта Ан-24 в аэропорту города Якутска. Сообщается, что самолёт благополучно совершил посадку», — проинформировали в службе.
Известно, что борт летел из Олёкминска в Якутск. На борту самолёта было 34 пассажира и пять членов экипажа.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Bombardier CRJ 900 перевернулся на крышу в ходе посадки в канадском аэропорту. Там никто не погиб, однако семнадцать человек получили травмы, трое из них в критическом состоянии.