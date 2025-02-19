Летевший из Москвы в Тбилиси самолёт вернулся во Внуково по технической причине
Самолёт авиакомпании «Азимут», летевший из Москвы в Тбилиси, вернулся в столичный аэропорт Внуково по технической причине. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Там отметили, что пассажиров рейса А47107 доставят в столицу Грузии другим самолётом.
Также самолёт «Азимута», летевший из Минеральных Вод в Алма-Ату, вынужденно сел в Ташкенте, сообщает пресс-служба АО Uzbekistan airports. Причиной стала плохая погода.
«В связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Алматы два рейса были перенаправлены на запасной аэродром в Ташкент. Рейс AZO6141 авиакомпании Azimuth по маршруту Минеральные воды — Алматы произвёл посадку в 08:11 (06:11 мск)», — говорится в сообщении.
Второй самолёт, вынужденно приземлившийся в Ташкенте — борт китайской авиакомпании Loong Air, летевший из Ханчжоу.
Ранее временные ограничения были введены в пяти аэропортах России. На данный момент в четырёх они уже сняты.
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