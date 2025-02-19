В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняли временные ограничения

В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска сняты ограничения на выпуск и приём самолётов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

«В аэропорту Ульяновск (Баратаевка) в 06:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) <...> В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) в 08:00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения вводились в целях безопасности полётов гражданских воздушных судов. За время их действий на запасном аэродроме приземлились два самолёта, летевших в Казань. Экипажи ВС, диспетчеры и службы аэропортов приняли все меры для обеспечения безопасности, подчеркнули в Росавиации.