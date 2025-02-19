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Регион
19 февраля, 01:33
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Временные ограничения введены в трёх аэропортах России

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов были введены в трёх аэропортах России ранним утром 19 февраля. Меры были приняты для повышения безопасности полётов гражданской авиации, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения затронули следующие воздушные хабы Поволжья: аэропорт Казани (код ИКАО: UWKD), аэропорт Нижнекамска (Бегишево, UWKE) и аэропорт Ульяновска (Баратаевка, UWLL).

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов», — отметили в Росавиации.

Сызранский НПЗ в Самарской области атакован дронами ВСУ
Сызранский НПЗ в Самарской области атакован дронами ВСУ

Напомним, что несколькими часами ранее ещё один поволжский регион атаковали украинские БПЛА. Дроны противника ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области.

Обложка ©

Unsplash / Rocker Sta

Тимур Хингеев
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