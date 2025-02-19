Временные ограничения введены в трёх аэропортах России

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов были введены в трёх аэропортах России ранним утром 19 февраля. Меры были приняты для повышения безопасности полётов гражданской авиации, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения затронули следующие воздушные хабы Поволжья: аэропорт Казани (код ИКАО: UWKD), аэропорт Нижнекамска (Бегишево, UWKE) и аэропорт Ульяновска (Баратаевка, UWLL).

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов», — отметили в Росавиации.