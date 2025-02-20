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20 февраля, 09:28

Два человека погибли при жёсткой посадке самолёта в Нижегородской области

Два человека погибли при жёсткой посадке самолёта в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Поледствия жёсткой посадки самолёта в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram / МЧС Нижегородской области

Как уточнили в Росавиации, всё произошло сегодня утром, около 10:30 по московскому времени, недалеко от населённого пункта Новоликеево Кстовского района Нижегородской области.

«Потерпел катастрофу частный легкомоторный самолёт RV-7 (регистрационный номер RA-2296G)», — добавили в Росавиации, отметив, что расследованием катастрофы займётся Межгосударственный авиационный комитет (МАК) вместе с Приволжским МТУ Росавиации.

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Напомним, о том, что легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Нижегородской области, стало известно чуть более часа назад. Инцидент произошёл неподалёку от аэродрома малой авиации Восточный. Сначала сообщалось, что люди на борту лишь пострадали.

Обложка ©

Telegram / МЧС Нижегородской области

Александра Мышляева
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