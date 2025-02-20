Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Нижегородской области, в результате пострадали два человека, находившиеся на борту. Об этом сообщает ТАСС.

А 6 февраля в Подмосковье при крушении легкомоторного самолёта погибли два человека — курсант и его пилот-инструктор. Инцидент произошёл с самолётом модели Р-2002 Sierra, который упал и загорелся в непосредственной близости от аэродрома Мячково.