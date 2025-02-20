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20 февраля, 08:21

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Нижегородской области

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Нижегородской области, в результате пострадали два человека, находившиеся на борту. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, инцидент произошёл около аэродрома малой авиации Восточный.

UPD 11.32 мск: Оба пострадавших, по данным МЧС, погибли.

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А 6 февраля в Подмосковье при крушении легкомоторного самолёта погибли два человека — курсант и его пилот-инструктор. Инцидент произошёл с самолётом модели Р-2002 Sierra, который упал и загорелся в непосредственной близости от аэродрома Мячково.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Павлишак

Александра Вишнякова
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