Легкомоторный самолёт упал на здание склада больницы в Калифорнии

Легкомоторный самолёт врезался в складское помещение больницы в калифорнийском городе Фуллертон. Под удар попал склад, где хранились медикаменты.

Авиакатастрофа случилась недалеко от местного аэропорта. Самолёт, пытаясь совершить посадку, резко снизился и рухнул на здание. После на месте крушения вспыхнул пожар.

Крушение самолёта в Калифорнии. Видео © X/Chris Cristi