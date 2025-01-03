Легкомоторный самолёт упал на здание склада больницы в Калифорнии
Легкомоторный самолёт врезался в складское помещение больницы в калифорнийском городе Фуллертон. Под удар попал склад, где хранились медикаменты.
Авиакатастрофа случилась недалеко от местного аэропорта. Самолёт, пытаясь совершить посадку, резко снизился и рухнул на здание. После на месте крушения вспыхнул пожар.
Крушение самолёта в Калифорнии. Видео © X/Chris Cristi
В полиции сообщили об 11 пострадавших, передаёт ABC News. В социальных сетях появились видеозаписи, предположительно с места происшествия. Местные жители сообщают, что на месте крушения самолёта идет эвакуация людей. Причины крушения не пока неизвестны.
Ранее в Южной Корее пассажирский самолёт Boeing 737-800 при посадке задел ограждение и выкатился за пределы полосы. Это привело к взрыву. На борту находились 181 человек, из которых лишь двоим удалось выжить. Специалисты уже приступили к изучению данных одного чёрного ящика.
X/Chris Cristi