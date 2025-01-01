Специалисты извлекли данные одного чёрного ящика упавшего в Южной Корее самолёта
Эксперты приступили к извлечению информации из речевого регистратора, установленного в кабине пилотов самолета Jeju Air, который потерпел крушение 29 декабря в аэропорту Муан. Директор Департамента гражданской авиации Южной Кореи Чжу Чжон Ван сообщил об этом на пресс-конференции, подчеркнув, что процесс преобразования данных в звуковые файлы уже начался. Он отметил, что специалисты постараются выполнить работу в максимально короткие сроки.
Второй чёрный ящик, который является бортовым самописцем данных полёта, получил определённые внешние повреждения. Это обстоятельство увеличивает срок, необходимый для его расшифровки. По мнению южнокорейских экспертов, для расшифровки самописца потребуется приблизительно месяц. Если бы оба устройства были целыми, расшифровка могла бы занять всего неделю.
Если южнокорейские специалисты столкнутся с трудностями в расшифровке, чёрные ящики могут быть переданы американским экспертам из Национального совета по безопасности на транспорте (НСБТ). В состав делегации из США, численностью около 10 человек, входят представители НСБТ и компании Boeing. Как сообщает агентство Рёнхап, они совместно с южнокорейскими коллегами в первую очередь исследовали конструкцию земляной насыпи, на которой располагаются радиоантенны с бетонным основанием.
Напоминаем, что инцидент произошёл рано утром 29 декабря. Во время посадки самолет Boeing 737-800 столкнулся с ограждением и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, что привело к взрыву. Первоначальная информация указывает на то, что причиной трагедии стало столкновение с птицами. В аэропорту подтвердили, что экипаж получил предупреждение о потенциальной опасности. На борту находились 181 человек, из которых лишь двоим удалось выжить. Мы писали, что мужчина потерял сразу 12 членов семьи при крушении самолёта.
X / Mario Nawfal