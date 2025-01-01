Специалисты извлекли данные одного чёрного ящика упавшего в Южной Корее самолёта

Эксперты приступили к извлечению информации из речевого регистратора, установленного в кабине пилотов самолета Jeju Air, который потерпел крушение 29 декабря в аэропорту Муан. Директор Департамента гражданской авиации Южной Кореи Чжу Чжон Ван сообщил об этом на пресс-конференции, подчеркнув, что процесс преобразования данных в звуковые файлы уже начался. Он отметил, что специалисты постараются выполнить работу в максимально короткие сроки.

Второй чёрный ящик, который является бортовым самописцем данных полёта, получил определённые внешние повреждения. Это обстоятельство увеличивает срок, необходимый для его расшифровки. По мнению южнокорейских экспертов, для расшифровки самописца потребуется приблизительно месяц. Если бы оба устройства были целыми, расшифровка могла бы занять всего неделю.