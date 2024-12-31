Yonhap: Мужчина потерял 12 членов семьи при крушении самолёта в Южной Корее

Мужчина утратил 12 близких в результате авиакатастрофы с Boeing 737-800, произошедшей в аэропорту Муан (Южная Корея). Об этом он сообщил агентству Yonhap.

Самолёт авиакомпании Jeju Air столкнулся с препятствием на конечном этапе посадки и воспламенился, в результате чего всего два человека, бортпроводник и стюардесса, смогли выжить из 181 пассажира и члена экипажа. Мужчина, который пожелал сохранить свою анонимность, скорбит о 12 родственниках, находившихся на борту.

Он отправился в Таиланд вместе с семьёй для отдыха, но рабочие дела заставили его направиться в Индию, а не вернуться в родную страну. Узнав о трагедии, мужчина немедленно приобрел билет обратно в Южную Корею, чтобы пройти ДНК-тест и помочь властям в опознании погибших родственников.