Yonhap: Мужчина потерял 12 членов семьи при крушении самолёта в Южной Корее
Мужчина утратил 12 близких в результате авиакатастрофы с Boeing 737-800, произошедшей в аэропорту Муан (Южная Корея). Об этом он сообщил агентству Yonhap.
Самолёт авиакомпании Jeju Air столкнулся с препятствием на конечном этапе посадки и воспламенился, в результате чего всего два человека, бортпроводник и стюардесса, смогли выжить из 181 пассажира и члена экипажа. Мужчина, который пожелал сохранить свою анонимность, скорбит о 12 родственниках, находившихся на борту.
Он отправился в Таиланд вместе с семьёй для отдыха, но рабочие дела заставили его направиться в Индию, а не вернуться в родную страну. Узнав о трагедии, мужчина немедленно приобрел билет обратно в Южную Корею, чтобы пройти ДНК-тест и помочь властям в опознании погибших родственников.
«Голос моей маленькой девочки продолжает эхом звучать в моей голове. Она сказала мне, что они собираются отпраздновать день рождения её дедушки», — вспоминает мужчина свою погибшую дочь.
Напомним, что катастрофа произошла рано утром 29 декабря. Самолёт Boeing 737-800 во время посадки столкнулся с оградой и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, после чего произошёл взрыв. На борту находился 181 человек, и всего лишь двоим удалось выжить. По предварительным данным, причиной трагедии стало столкновение с птицами. В аэропорту сообщили, что экипаж был предупреждён о возможной угрозе. В настоящее время специалисты анализируют данные чёрного ящика, чтобы прояснить все детали происшествия.
X / Mario Nawfal