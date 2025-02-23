Самолёт Москва — Куба около пяти часов летел на одном двигателе

Пассажиры самолёта Boeing 777 авиакомпании Nordwind, который сегодня экстренно сел в Пулково, рассказали, что воздушное судно около 5 часов летело на одном двигателе. Об этом сообщает SHOT.

Воздушное судно около 5 часов летело на одном двигателе. Видео © SHOT

Как пишет телеграм-канал, во время взлёта из Москвы пассажиры услышали подозрительно громкий звук турбины. А спустя три часа у самолёта заглох двигатель. По словам очевидцев, во время полёта двигатель то работал, то нет.