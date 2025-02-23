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Регион
23 февраля, 13:21
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Самолёт Москва — Куба около пяти часов летел на одном двигателе

SHOT: Экстренно севший в Пулково самолёт около 5 часов летел на одном двигателе

Пассажиры самолёта Boeing 777 авиакомпании Nordwind, который сегодня экстренно сел в Пулково, рассказали, что воздушное судно около 5 часов летело на одном двигателе. Об этом сообщает SHOT.

Воздушное судно около 5 часов летело на одном двигателе. Видео © SHOT

Как пишет телеграм-канал, во время взлёта из Москвы пассажиры услышали подозрительно громкий звук турбины. А спустя три часа у самолёта заглох двигатель. По словам очевидцев, во время полёта двигатель то работал, то нет.

О том, что воздушное судно развернули, пассажиры узнали за полтора часа до посадки в Санкт-Петербурге. Борт, на котором было более 400 человек, экстренно приземлился в Пулково в 14:45. Сейчас люди ждут, когда их посадят на резервный самолёт, чтобы улететь на Кубу.

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Напомним, что 23 февраля летевший из Москвы на Кубу самолёт совершил экстренную посадку в Петербурге. Экипаж принял данное решение в связи с подозрением на техническую неисправность воздушного судна. В районе Норвежского моря у Boeing 777 отказал двигатель.

Обложка ©

SHOT

Алена Пенчугина
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