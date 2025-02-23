Летевший из Москвы на Кубу самолёт совершил экстренную посадку в Пулково
Самолёт Москва — Кайо-Коко (Куба) совершило экстренную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Экипаж принял данное решение в связи с подозрением на техническую неисправность самолёта.
В пресс-службе авиакомпании уверили, что пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с авиационными правилами. Перевозка пассажиров рейса на Кубу будет осуществлена на резервном воздушном судне.
Напомним, ранее сообщалось летевший на Кубу самолёт был вынужден совершить экстренную посадку из-за отказа двигателя. Boeing 777 авиакомпании Nordwind вылетел сегодня днём на Кубу, однако в районе Норвежского моря экипаж доложил о неисправности. Командир судна принял решение вернуться и приземлиться в Пулково.
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