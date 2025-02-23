Летевший из Москвы на Кубу самолёт совершил экстренную посадку в Пулково

Самолёт Москва — Кайо-Коко (Куба) совершило экстренную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Экипаж принял данное решение в связи с подозрением на техническую неисправность самолёта.

В пресс-службе авиакомпании уверили, что пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с авиационными правилами. Перевозка пассажиров рейса на Кубу будет осуществлена на резервном воздушном судне.