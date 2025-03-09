Пилоты летевшего в Минводы пассажирского самолёта заметили НЛО за бортом
Aviaincident: Пилоты летевшего в Минеральные воды самолёта увидели НЛО за бортом
Пилоты самолёта авиакомпании «Азимут» увидели в небе неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.
Авторы материала отметили, что непредвиденная ситуация произошла 7 марта с пассажирским авиасудном, следовавшим из Пензы в Минеральные воды. На борту экипаж доложил о наблюдении шара серебристого цвета.
«Угроза безопасности полётов отсутствует. Органы ПВО проинформированы. В 17.54 КВС рейса АФЛ 1140, и в 18.06 КВС рейса НВС 448 подтвердили наблюдение шара на Ф 400 в указанных координатах», — указано в сообщении.
Авторы канала добавили, что самолёт российский авиакомпании благополучно приземлился в аэропорту назначения.
А ранее Life.ru писал, что пилоты летевшего из Петербурга самолёта заметили в небе НЛО. Почти сразу после взлёта экипаж сообщил о шаре серого цвета в воздухе. На безопасность полёта это никак не повлияло.
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