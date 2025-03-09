Пилоты летевшего в Минводы пассажирского самолёта заметили НЛО за бортом

Пилоты самолёта авиакомпании «Азимут» увидели в небе неопознанный летающий объект (НЛО). Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Авторы материала отметили, что непредвиденная ситуация произошла 7 марта с пассажирским авиасудном, следовавшим из Пензы в Минеральные воды. На борту экипаж доложил о наблюдении шара серебристого цвета.

«Угроза безопасности полётов отсутствует. Органы ПВО проинформированы. В 17.54 КВС рейса АФЛ 1140, и в 18.06 КВС рейса НВС 448 подтвердили наблюдение шара на Ф 400 в указанных координатах», — указано в сообщении.

Авторы канала добавили, что самолёт российский авиакомпании благополучно приземлился в аэропорту назначения.