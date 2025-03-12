«Не для демонстрации силы»: Зеленский объяснился за атаку дронов на Москву
Зеленский назвал массированную атаку дронов на Москву ответом на действия России
Владимир Зеленский заявил, что масштабная атака дронов на Москву и Подмосковье, произошедшая в ночь на 11 марта, была реакцией ВСУ на действия России. Он подчеркнул, что Киев имеет право использовать оружие, произведённое в стране.
«Это не для демонстрации силы. Я объясню. Это ответ, абсолютно правильный ответ на то, что Россия делает нам», — сказал Зеленский во время выступления, которое транслирует местный телеканал «Общественное».
Напомним, ВСУ атаковали 337 дронами российские регионы, включая Москву и Подмосковье. Нашим средствам ПВО удалось сбить 74 из летевших на столицу беспилотников. Однако обломки сбитых БПЛА повредили жилые дома в Видном, Домодедово и Раменском. В результате три человека погибли, ещё 20 — пострадали.
Пресс-служба Зеленского