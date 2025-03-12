Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 17:57

«Не для демонстрации силы»: Зеленский объяснился за атаку дронов на Москву

Зеленский назвал массированную атаку дронов на Москву ответом на действия России

Владимир Зеленский заявил, что масштабная атака дронов на Москву и Подмосковье, произошедшая в ночь на 11 марта, была реакцией ВСУ на действия России. Он подчеркнул, что Киев имеет право использовать оружие, произведённое в стране.

«Это не для демонстрации силы. Я объясню. Это ответ, абсолютно правильный ответ на то, что Россия делает нам», сказал Зеленский во время выступления, которое транслирует местный телеканал «Общественное».
Удар дронов ВСУ по Москве назвали доказательством краха Зеленского на Курской земле
Удар дронов ВСУ по Москве назвали доказательством краха Зеленского на Курской земле

Напомним, ВСУ атаковали 337 дронами российские регионы, включая Москву и Подмосковье. Нашим средствам ПВО удалось сбить 74 из летевших на столицу беспилотников. Однако обломки сбитых БПЛА повредили жилые дома в Видном, Домодедово и Раменском. В результате три человека погибли, ещё 20 — пострадали.

Обложка ©

Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Атака дронов на Москву
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar