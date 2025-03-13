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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 марта, 22:08

В Воронежской области потушили пожар на объекте после атаки дронов ВСУ

Пожар в Воронежской области вспыхнул после атаки украинских беспилотников, один из которых упал в южных районах региона. Как сообщил губернатор области Александр Гусев, возгорание произошло на объекте инфраструктуры. К счастью, его оперативно ликвидировали, никто не пострадал.

«Благодарю все оперативные службы за быстрое и эффективное реагирование»,написал губернатор в телеграм-канале.

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Угрозы от пожара населению нет. Но глава региона добавил, что в Воронежской области всё еще сохраняется опасность атаки БПЛА.

Напомним, что вечером 12 марта средства ПВО пресекли атаку 14 беспилотников в четырёх регионах. Один из дронов упал в хуторе Калининский в Ростовской области. Это привело к возгоранию на территории промышленного объекта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kichigin

Лия Мурадьян
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