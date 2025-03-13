В Воронежской области потушили пожар на объекте после атаки дронов ВСУ
Пожар в Воронежской области вспыхнул после атаки украинских беспилотников, один из которых упал в южных районах региона. Как сообщил губернатор области Александр Гусев, возгорание произошло на объекте инфраструктуры. К счастью, его оперативно ликвидировали, никто не пострадал.
«Благодарю все оперативные службы за быстрое и эффективное реагирование», — написал губернатор в телеграм-канале.
Угрозы от пожара населению нет. Но глава региона добавил, что в Воронежской области всё еще сохраняется опасность атаки БПЛА.
Напомним, что вечером 12 марта средства ПВО пресекли атаку 14 беспилотников в четырёх регионах. Один из дронов упал в хуторе Калининский в Ростовской области. Это привело к возгоранию на территории промышленного объекта.
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