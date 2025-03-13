В Воронежской области потушили пожар на объекте после атаки дронов ВСУ

Пожар в Воронежской области вспыхнул после атаки украинских беспилотников, один из которых упал в южных районах региона. Как сообщил губернатор области Александр Гусев, возгорание произошло на объекте инфраструктуры. К счастью, его оперативно ликвидировали, никто не пострадал.

«Благодарю все оперативные службы за быстрое и эффективное реагирование», — написал губернатор в телеграм-канале.

Угрозы от пожара населению нет. Но глава региона добавил, что в Воронежской области всё еще сохраняется опасность атаки БПЛА.