Возгорание произошло на промобъекте в Ростовской области после атаки БПЛА

В Ростовской области силы ПВО успешно отразили атаку пяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Однако один из дронов упал в хуторе Калининский Шолоховского района, что привело к возгоранию на территории промышленного объекта.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что для тушения пожара на место оперативно выехали дежурные пожарные расчёты. По предварительным данным, среди персонала объекта пострадавших нет, но информация продолжает уточняться.