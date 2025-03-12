Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 марта, 20:38

Возгорание произошло на промобъекте в Ростовской области после атаки БПЛА

В Ростовской области силы ПВО успешно отразили атаку пяти беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Однако один из дронов упал в хуторе Калининский Шолоховского района, что привело к возгоранию на территории промышленного объекта.

Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что для тушения пожара на место оперативно выехали дежурные пожарные расчёты. По предварительным данным, среди персонала объекта пострадавших нет, но информация продолжает уточняться.

Силы ПВО России уничтожили за ночь 21 украинский беспилотник
Силы ПВО России уничтожили за ночь 21 украинский беспилотник

Напомним, всего в период с 20:00 до 22:30 мск силы ПВО и радиоэлектронной борьбы ликвидировали над Россией 14 беспилотников. Дроны атаковали в четырёх областях страны.

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Telegram / Минобороны России

Артём Гапоненко
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