Силы ПВО России уничтожили за ночь 21 украинский беспилотник
В ночь на 12 марта средства ПВО ликвидировали 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Дроны были сбиты над пятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Из всех уничтоженных беспилотников, 12 были сбиты над территорией Брянской области, два — над Курской областью, один — над Калужской областью, один — над Крымом и пять — над Чёрным морем.
Напомним, в ночь на 11 марта российские средства ПВО сбили и подавили рекордное количество украинских дронов-камикадзе — 337. Больше всего было сбито над Курской и Московской областями. Атака на Москву началась примерно в 4:30 утра. Обломки дронов нанесли повреждения зданию в Домодедово, крыше многоэтажного дома в Видном и жилому дому в Раменском. Известно о троих погибших и 20 пострадавших.
Telegram / Минобороны России