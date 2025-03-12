Силы ПВО России уничтожили за ночь 21 украинский беспилотник

В ночь на 12 марта средства ПВО ликвидировали 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Дроны были сбиты над пятью регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Из всех уничтоженных беспилотников, 12 были сбиты над территорией Брянской области, два — над Курской областью, один — над Калужской областью, один — над Крымом и пять — над Чёрным морем.