В Ростовской области потушили пожар в поле после падения БПЛА
В Ростовской области потушили пожар, который вспыхнул в после падения БПЛА. Беспилотник рухнул в Калининском хуторе Шолоховского района. Об этом сообщил временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в хуторе Калининском Шолоховского района ликвидирован», — написал врио губернатора в Telegram-канале.
Слюсарь добавил, что из-за горения сухой травы в поле расположенный рядом промобъект не пострадал.
Отметим, что этой же ночью после атаки украинских беспилотников вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры в южных районах Воронежской области. Возгорание оперативно ликвидировали, люди не пострадали.
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