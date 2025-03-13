В Ростовской области потушили пожар в поле после падения БПЛА

В Ростовской области потушили пожар, который вспыхнул в после падения БПЛА. Беспилотник рухнул в Калининском хуторе Шолоховского района. Об этом сообщил временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в хуторе Калининском Шолоховского района ликвидирован», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

Слюсарь добавил, что из-за горения сухой травы в поле расположенный рядом промобъект не пострадал.