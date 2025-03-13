Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 03:38

В Ростовской области потушили пожар в поле после падения БПЛА

В Ростовской области потушили пожар, который вспыхнул в после падения БПЛА. Беспилотник рухнул в Калининском хуторе Шолоховского района. Об этом сообщил временно исполняющего обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Ландшафтный пожар на месте падения БПЛА в хуторе Калининском Шолоховского района ликвидирован», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

Украинский дрон «Баба-яга» атаковал завод в Шебекине и вызвал пожар
Украинский дрон «Баба-яга» атаковал завод в Шебекине и вызвал пожар

Слюсарь добавил, что из-за горения сухой травы в поле расположенный рядом промобъект не пострадал.

Отметим, что этой же ночью после атаки украинских беспилотников вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры в южных районах Воронежской области. Возгорание оперативно ликвидировали, люди не пострадали.

Обложка ©

Freepik / pvproductions

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar