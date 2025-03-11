Украинский дрон «Баба-яга» атаковал завод в Шебекине и вызвал пожар

Украинский дрон «Баба-яга» утром 11 марта атаковал предприятие в Шебекино Белгородской области. После падения аппарата и взрыва начался пожар, сообщает SHOT.

Пожар на заводе. Фото © Telegram / SHOT

ВСУ с дрона сбросили взрывчатку на лакокрасочный завод на Ржевском шоссе в Шебекино. На месте возник пожар. По предварительным данным, пострадавших не было. Сейчас сотрудники МЧС работают над устранением возгорания.