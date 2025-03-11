Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 07:46

Украинский дрон «Баба-яга» атаковал завод в Шебекине и вызвал пожар

Украинский дрон «Баба-яга» утром 11 марта атаковал предприятие в Шебекино Белгородской области. После падения аппарата и взрыва начался пожар, сообщает SHOT.

Пожар на заводе. Фото © Telegram / SHOT

Пожар на заводе. Фото © Telegram / SHOT

ВСУ с дрона сбросили взрывчатку на лакокрасочный завод на Ржевском шоссе в Шебекино. На месте возник пожар. По предварительным данным, пострадавших не было. Сейчас сотрудники МЧС работают над устранением возгорания.

Люди в крови и саже: Life.ru публикует видео из разрушенной квартиры в Видном после удара БПЛА
Люди в крови и саже: Life.ru публикует видео из разрушенной квартиры в Видном после удара БПЛА

Вчера губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА в городе Шебекино погиб один мирный житель. На него также сбросил взрывчатку дрон. Бедняга скончался ещё до приезда скорой.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на Life
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar