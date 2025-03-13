В саратовском аэропорту Гагарин сняты ограничения на полёты

В саратовском аэропорту Гагарин в 02:30 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — написал он в соцсетях.