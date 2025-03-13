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Регион
13 марта, 01:03

В саратовском аэропорту Гагарин сняты ограничения на полёты

В саратовском аэропорту Гагарин в 02:30 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полётов гражданских ВС», — написал он в соцсетях.

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Напомним, временные ограничения в саратовском Гагарине действовали с 22:30 мск. Кроме того, были закрыты аэропорты в Волгограде и Калуге.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala

Артём Гапоненко
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