«Обрабатывают дроны токсинами»: Российских военных предупредили о новой угрозе в зоне СВО
Сенатор Рогозин: Боевики ВСУ начали покрывать дроны сверхтоксичными ядами
Украинские военные начали покрывать беспилотники токсичными веществами. Они наносят российским военным серьёзные ожоги при попытке взять трофейные БПЛА голыми руками. Об этом сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.
«Противник перед запуском начал обрабатывать свои дроны сверхтоксичными ядами и ракетным топливом, похожим по химсоставу на гептил. Есть многочисленные случаи отравления наших бойцов», — предостерёг он.
Между тем 13 марта стало известно, что российские военные полностью освободили курскую Суджу от противника. Президент страны Владимир Путин поблагодарил наших бойцов за успешную наступательную операцию.
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