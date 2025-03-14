«Обрабатывают дроны токсинами»: Российских военных предупредили о новой угрозе в зоне СВО

Украинские военные начали покрывать беспилотники токсичными веществами. Они наносят российским военным серьёзные ожоги при попытке взять трофейные БПЛА голыми руками. Об этом сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

«Противник перед запуском начал обрабатывать свои дроны сверхтоксичными ядами и ракетным топливом, похожим по химсоставу на гептил. Есть многочисленные случаи отравления наших бойцов», — предостерёг он.