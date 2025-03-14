Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 марта, 22:37

«Обрабатывают дроны токсинами»: Российских военных предупредили о новой угрозе в зоне СВО

Сенатор Рогозин: Боевики ВСУ начали покрывать дроны сверхтоксичными ядами

Украинские военные начали покрывать беспилотники токсичными веществами. Они наносят российским военным серьёзные ожоги при попытке взять трофейные БПЛА голыми руками. Об этом сообщил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.

«Противник перед запуском начал обрабатывать свои дроны сверхтоксичными ядами и ракетным топливом, похожим по химсоставу на гептил. Есть многочисленные случаи отравления наших бойцов», — предостерёг он.

Могут пойти на Киев: Зеленского предупредили о мятеже в рядах ВСУ
Могут пойти на Киев: Зеленского предупредили о мятеже в рядах ВСУ

Между тем 13 марта стало известно, что российские военные полностью освободили курскую Суджу от противника. Президент страны Владимир Путин поблагодарил наших бойцов за успешную наступательную операцию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sergey kolesnikov

Антон Голыбин
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Дмитрий Рогозин
  • Совет Федерации
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar