Плачевная для украинской стороны ситуация на фронте и в самой Незалежной может сподвигнуть самые радикальные части ВСУ поднять мятеж против Владимира Зеленского. Об этом сказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«В реальности наблюдается серьёзное негативное отношение к [ Зеленскому]. До меня доходила информация, что в определённых военных кругах на Украине говорят о том, что некоторые подразделения могут пойти на Киев», — поделился он в разговоре с kp.ru.

Кимаковский пояснил, что имеет в виду нацбаты радикального толка — преемников покрытой дурной славой дивизии СС «Галичина», которых в достатке на западной Украине. Бойцов этих подразделений не устраивает «мягкая» позиция киевского лидера, который не может удержать территории и при этом прогибается под Вашингтон и Лондон, лишний раз доказывая, что Незалежная не обладает никакой «незалежностью».