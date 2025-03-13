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13 марта, 16:00

Могут пойти на Киев: Зеленского предупредили о мятеже в рядах ВСУ

Кимаковский: Некоторые подразделения ВСУ могут пойти на Киев из-за Зеленского

Плачевная для украинской стороны ситуация на фронте и в самой Незалежной может сподвигнуть самые радикальные части ВСУ поднять мятеж против Владимира Зеленского. Об этом сказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«В реальности наблюдается серьёзное негативное отношение к [Зеленскому]. До меня доходила информация, что в определённых военных кругах на Украине говорят о том, что некоторые подразделения могут пойти на Киев», — поделился он в разговоре с kp.ru.

Кимаковский пояснил, что имеет в виду нацбаты радикального толка — преемников покрытой дурной славой дивизии СС «Галичина», которых в достатке на западной Украине. Бойцов этих подразделений не устраивает «мягкая» позиция киевского лидера, который не может удержать территории и при этом прогибается под Вашингтон и Лондон, лишний раз доказывая, что Незалежная не обладает никакой «незалежностью».

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Ранее в британской прессе появилась публикация о том, что пребывание Владимира Зеленского у власти уже находится на финальном этапе. В этих выводах журналисты опираются на беседу с неназванными украинскими чиновниками.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Юрий Лысенко
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