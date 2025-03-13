Согласно информации газеты, в киевских политических кругах активно обсуждается вопрос о том, как долго Зеленский сможет оставаться у власти. Financial Times сообщает, что некоторые политики, ранее публично поддерживавшие главу киевского режима после его неудачных переговоров с Дональдом Трампом, сейчас начинают готовиться к предстоящим выборам, формируя новые альянсы и устанавливая связи с администрацией американского лидера и его сторонниками.