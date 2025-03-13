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Регион
13 марта, 07:36
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В Киеве объявили о завершении президентства Зеленского

FT: Зеленский находится в «заключительном акте» пребывания у власти

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский, по мнению источников Financial Times, находится на завершающем этапе своего президентского срока в Украине.

«Мы находимся в заключительном акте президентства Зеленского», — пишет газета со ссылкой на украинского чиновника.

Согласно информации газеты, в киевских политических кругах активно обсуждается вопрос о том, как долго Зеленский сможет оставаться у власти. Financial Times сообщает, что некоторые политики, ранее публично поддерживавшие главу киевского режима после его неудачных переговоров с Дональдом Трампом, сейчас начинают готовиться к предстоящим выборам, формируя новые альянсы и устанавливая связи с администрацией американского лидера и его сторонниками.

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Ранее стало известно, что Украина согласилась с предложением США и готова объявить 30-дневное прекращение огня. Об этом говорится в заявлении, которое появилось на сайте Зеленского по результатам переговоров в Джидде. Вашингтон выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин тоже согласится прекратить боевые действия на Украине.

Оксана Попова
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