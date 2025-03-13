В Киеве объявили о завершении президентства Зеленского
FT: Зеленский находится в «заключительном акте» пребывания у власти
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Владимир Зеленский, по мнению источников Financial Times, находится на завершающем этапе своего президентского срока в Украине.
«Мы находимся в заключительном акте президентства Зеленского», — пишет газета со ссылкой на украинского чиновника.
Согласно информации газеты, в киевских политических кругах активно обсуждается вопрос о том, как долго Зеленский сможет оставаться у власти. Financial Times сообщает, что некоторые политики, ранее публично поддерживавшие главу киевского режима после его неудачных переговоров с Дональдом Трампом, сейчас начинают готовиться к предстоящим выборам, формируя новые альянсы и устанавливая связи с администрацией американского лидера и его сторонниками.
Ранее стало известно, что Украина согласилась с предложением США и готова объявить 30-дневное прекращение огня. Об этом говорится в заявлении, которое появилось на сайте Зеленского по результатам переговоров в Джидде. Вашингтон выразил надежду на то, что российский лидер Владимир Путин тоже согласится прекратить боевые действия на Украине.