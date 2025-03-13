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13 марта, 05:33

«Конец сценке»: На Украине раскрыли новое положение Зеленского в глазах ЕС

Дубинский: Зеленский без бойни на Украине не интересен Европе

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Без продолжения конфликта на Украине Владимир Зеленский не имеет для Европы никакой ценности. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Подчеркну, без войны Зеленский не нужен Европе. Конец кровавой сценке», — написал Дубинский в соцсетях.

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Напомним, 11 марта в Джидде прошли переговоры США и Украины, продлившиеся девять часов. По их завершению стороны сделали совместное заявление, в котором Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. В ДНР отметили, что данное явление показало готовность Киева «прогибаться». Позже экс-комик снова заявил, что не станет признавать утрату территорий.

Николай Рюмин
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