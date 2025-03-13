«Конец сценке»: На Украине раскрыли новое положение Зеленского в глазах ЕС
Дубинский: Зеленский без бойни на Украине не интересен Европе
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Без продолжения конфликта на Украине Владимир Зеленский не имеет для Европы никакой ценности. Об этом заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Подчеркну, без войны Зеленский не нужен Европе. Конец кровавой сценке», — написал Дубинский в соцсетях.
Напомним, 11 марта в Джидде прошли переговоры США и Украины, продлившиеся девять часов. По их завершению стороны сделали совместное заявление, в котором Киев согласился на 30-дневное прекращение огня. В ДНР отметили, что данное явление показало готовность Киева «прогибаться». Позже экс-комик снова заявил, что не станет признавать утрату территорий.