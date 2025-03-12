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12 марта, 18:33

Захарова: Зеленский извратил Конституцию и вверг Украину в тотальную зависимость

Киевский режим извратил Конституцию Украины до абсурда. Об этом заявила Мария Захарова, официальная представительница МИД РФ. Она прокомментировала слова Владимира Зеленского о том, что Украина никогда не признает Крым и Донбасс частью России.

«Смешно слышать рассуждения о независимости от того, кто вверг страну в полную зависимость»,приводит комментарий Захаровой газета «Известия».

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Она добавила, что те, кто не уважает Конституцию, не имеют права на неё ссылаться.

Ранее Зеленский в ответ на вопрос о красных линиях в переговорах заявил, что Украина не согласится на признание утраты территорий по итогам возможных диалогов с Россией. Он также заверил, что не будет нарушать конституцию страны и ограничивать её суверенитет.

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©Telegram / Мария Захарова

Лия Мурадьян
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