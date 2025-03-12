Киевский режим извратил Конституцию Украины до абсурда. Об этом заявила Мария Захарова, официальная представительница МИД РФ. Она прокомментировала слова Владимира Зеленского о том, что Украина никогда не признает Крым и Донбасс частью России.

«Смешно слышать рассуждения о независимости от того, кто вверг страну в полную зависимость», — приводит комментарий Захаровой газета «Известия».

Она добавила, что те, кто не уважает Конституцию, не имеют права на неё ссылаться.