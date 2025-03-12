Захарова: Зеленский извратил Конституцию и вверг Украину в тотальную зависимость
Киевский режим извратил Конституцию Украины до абсурда. Об этом заявила Мария Захарова, официальная представительница МИД РФ. Она прокомментировала слова Владимира Зеленского о том, что Украина никогда не признает Крым и Донбасс частью России.
«Смешно слышать рассуждения о независимости от того, кто вверг страну в полную зависимость», — приводит комментарий Захаровой газета «Известия».
Она добавила, что те, кто не уважает Конституцию, не имеют права на неё ссылаться.
Ранее Зеленский в ответ на вопрос о красных линиях в переговорах заявил, что Украина не согласится на признание утраты территорий по итогам возможных диалогов с Россией. Он также заверил, что не будет нарушать конституцию страны и ограничивать её суверенитет.
©Telegram / Мария Захарова